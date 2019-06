Genova. I carabinieri della compagnia di Genova-Sampierdarena e della stazione Forestale di Rivarolo, nel corso di attività volte alla prevenzione e repressione di reati di natura ambientale nella zona di Bolzaneto, hanno proceduto al sequestro preventivo di una ex area industriale in via Nostra Signora della Guardia, adibita a discarica abusiva a “cielo aperto” di ingenti quantitativi di rifiuti speciali e pericolosi.

L’area, che fino a qualche anno fa ospitava numerose ditte e società ed un grande negozio specializzato nell’infanzia, è attualmente inutilizzata ed è divenuta nel tempo oggetto di atti vandalici nonché luogo di sversamento di rifiuti di ogni genere: materiali ferrosi, autovetture e parti di ricambio, pneumatici, materiali plastici, oli esausti, mattoni, conci di tufo, piastrelle, guaine catramose, elettrodomestici e materiali informatici e così via.

Gli immediati accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di appurare che l’area interessata è della dimensione di circa 18.000 mq e che la volumetria complessiva presunta dei rifiuti è di circa 5.000 mc.

All’interno del complesso sono stati rinvenuti e sequestrati sei mezzi, tra auto e furgoni abbandonati, privi di copertura assicurativa e talvolta cannibalizzati, e sono stati denunciati due soggetti, entrambi noti alle forze dell’ordine: il primo, 30enne, è stato denunciato perché proprietario di un mezzo trovato in discarica adibito alla raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi, senza alcun titolo abilitativo; il secondo, 57enne, ritenuto responsabile di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di un furgone parcheggiato nella citata area e gravato da un provvedimento di confisca.

Sono in corso accertamenti volti ad individuare gli autori dello sversamento abusivo.