Bolzaneto, auto vola nel fiume ma chi era a bordo è scomparso nel nulla

Genova. Auto finisce nel torrente, ma dentro non si trova nessuno. E’ successo nella notte in via Mercati Generali, zona industriale di Bolzaneto in Valpolcevera.

Un cittadino, dopo aver sentito un forte rumore è sceso in strada a vedere cosa fosse accaduto, e ha notato un’utilitaria di colore bianco nel greto del fiume. Ha avvertito i vigili del fuoco che sono subito accorsi, insieme alla polizia locale, e hanno verificato se ci fossero feriti.

Nell’auto qualche traccia di sangue, ma nessuno. Indagini sono in corso da parte della polizia. L’auto poteva essere stata rubata, oppure la persona alla guida, magari perché drogata o ubriaca, ha preferito scappare per non vedersi sequestrare mezzo e patente.

I vigili hanno rimandato a questa mattina, con condizioni di luce favorevoli, il recupero dell’automobile con l’ausilio della autogrù.