Bocca de Mà: quattro giorni di spettacolo a Boccadasse e per Boccadasse

Genova. Dal 21 al 24 giugno saranno quattro gli appuntamenti all’insegna della musica, del canto, della danza e della comicità che si terranno nella splendida location del borgo di Boccadasse.

Bocca de má è un grande evento pensato per la comunità di Boccadasse: quattro serate durante le quali l’intrattenimento in tutte le sue forme farà da protagonista affinché con il sorriso si aiuti Boccadasse a tornare ad essere il meraviglioso Borgo sul mare famoso in tutto il mondo per la sua bellezza.

Ecco il programma completo:

Venerdi 21 Giugno ORE 21

T&M Live- Musical Tributo a A.L. Webber

Da anni su palcoscenici e piazze nazionali, T&M LIVE vanta oggi un grande repertorio specializzato in musicals. La compagnia, premiata da Festival nazionali, ha proposto al pubblico opere quali Aida (2009) – Jesus Christ Superstar (2011-2013) – Evita (2013-2015) e Festival di Highlights del panorama di Broadway, nonchè opere inedite con l’arricchimento di un’orchestra dal vivo. Per l’occasioneproporrà “Il Sogno di Andrew” un omaggio al genio di un grande compositore. Un tributo alle melodie più conosciute di Andrew Lloyd Webber: dal rock di Jesus al sapore argentino di Evita, dal colorato Joseph alla magica oscurità di The Phantom, dal sofisticato mondo di Cats al movimentato percorso di Starlight. Tutto dal vivo e arricchito da movimento e parole per ricreare le grandi storie che Webber racconta con la sua musica.

Sabato 22 Giugno ORE 21

Anima Cartoon

Gli Anima Cartoon Band ( Adriano Damonte – voce e basso, Patrizia di Nuovo – voce, Marco Ceravolo – chitarra e cori, Daniele Mazzeo – batteria e cori, Sara Fazzari – tastiere e cori) faranno rivivere al pubblico di tutte le età i ricordi delle sigle più celebri, da Mazinga a Baywatch, da Profondo Rosso a Sandokan, da Pretty Woman a Furia, da Batman a Lupin III: impossibile non ballare!!

Domenica 23 Giugno ORE 21

L’Officina dell’Arte- Tap Dance

Uno spettacolo nello spettacolo con le campionesse Giulia Gragnani e Romina Uguzzoni, insegnanti e colonne portanti de L’Officina dell’Arte (VI classificata ai mondiali di Tap Dance del 2018). Ritmo e movimento, questi sono gli ingredienti fondamentali della tap dance, un’arte che ha radici antiche ma che è in continua evoluzione. Quello che crea il ballerino di tip tap è una sorta di dialogo con la musica, creando esso stesso musica e dando vita ad una magia ritmica, spesso improvvisando. Il tip tap è una danza per tutti, divertente ed educativa con la quale vivere il ritmo, sentire il movimento e condividere con gli altri quel sentimento che fa indossare le scarpe e ballare!

Cabaret con Enzo Paci

Spazio alla comicità con il famoso cabarettista e attore Enzo Paci e il suo divertentissimo personaggio Passadore. Numerose le sue partecipazioni a trasmissioni televisive di comicità quali Colorado Cafè, Zelig Off e Central Station. Recentemente ha partecipato anche al film su Mia Martini ricoprendo egregiamente il ruolo di Bruno Lauzi.

Tango Argentino- Tango sul mare

Quattro coppie di tangheri si esibiranno sulla piazza del borgo: Mirea De Vitis, Matteo Troilo, Ingrida Kuns. Luca Florenzano, Paola Spagnoletti, Alberto Schenetti, Angela Lucerna e Alessandro Uccello vi faranno rivivere la magica atmosfera del tango ballato nelle strade del quartiere della Boca di Buenos Aires.

Concerto dei Trilli – Musica folk dialettale

Gran finale con la musica del gruppo folk dialettale dei Trilli ( Vladi – voce , Davide e Alessandro De Muro – chitarre e voci, Fabio Bavastro – basso, Fabrizio Salvini – batteria , Alberto Marafioti – tastiere , Valeria Saturino – violino). Dopo la prematura scomparsa del duo, nel 2009 Vladi, figlio di Pippo, riprende il progetto musicale. I Trilli in questi dieci anni del rinnovato percorso, tra tradizione e modernità, contano attualmente oltre 500 apparizioni tra concerti e partecipazioni a vario titolo. La forza della band è quella di saper coinvolgere tutti: famiglie, giovani e meno giovani, intere generazioni unite dalla voglia di sorridere, ballare e cantare quelle canzoni che tutti almeno una volta nella vita hanno sentito dai propri familiari e che per molti sono state la colonna sonora della loro infanzia. Immancabile come sempre uno sguardo al passato e uno al futuro con un occhio di riguardo ai fondatori del duo Pippo e Pucci il cui ricordo viene onorato ogni volta che i Trilli salgono sul palco e si regalano al pubblico.

Lunedi 24 Giugno ORE 21

A concludere la rassegna sarà il gruppo dei London Valour Tribute band Fabrizio De André

London Valour è il nome della nave a cui Fabrizio ha dedicato la canzone per il ricordo del tragico naufragio, avvenuto nel porto di Genova il 9 aprile 1970: “Parlando del Naufragio della London Valour” (1978).

Ingresso libero con la possibilità di fare una donazione all’associazione Gigi Ghirotti.