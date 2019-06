Black out, migliaia di persone senza luce fino alle 2 di notte, tra semafori fuori uso e congelatori spenti

Genova. Ha creato molti disagi il black out che ha interessato ieri diverse vie di Genova tra Foce, Albaro e San Fruttuoso, che si è risolto solamente a tarda notte, contrariamente a quanto previsto.

Il guasto è iniziato poco dopo le 16 e ha interessato, secondo le fonti di E-Distribuzione almeno 650 utenze tra appartamenti e negozi: inizialmente, sempre secondo l’azienda, il tutto si sarebbe dovuto risolvere entro le 20, ma qualcosa deve essere andato storto.

Moltissime, infatti, le segnalazioni giunte anche in redazione di cittadini disperati, che sono stati costretti a buttare via decine di alimenti, dopo che i congelatori avevano smesso di funzionare. Stesso problema, ma con effetti ancora più pesanti, per gli esercizi commerciali che si occupano di alimentari e per i supermercati della zona, costretti a gettare quintali di magazzino.

Anche la viabilità ha subito gravi disagi, con tutti gli impianti semaforici della zona fuori uso: per tutto il pomeriggio e la notte, diverse pattuglie della polizia locale sono state impegnate in loco per dirigere il traffico.

Al ritorno della corrente decine di insegne e luci di locali sono rimaste accese per il resto della notte, vista l’impossibilità di capire, in alcuni casi, se fossero accese. Al momento la luce è tornata regolare, ma l’intervento sembra essere ancora in corso, visto che sul posto sono segnalati ancora all’opera i tecnici del pronto intervento.