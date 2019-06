Batteristi a raduno, il 9 giugno al Che Festival anche Ellade Bandini per il memorial Pistarino

Genova. I batteristi genovesi ricordano il loro collega Mauro Pistarino, scomparso nel 2013, con un concerto che vede tra i protagonisti Ellade Bandini, il batterista che ha marchiato la musica italiana dagli anni ’60 ad oggi, suonando il oltre 700 dischi, fra cui ricordiamo quelli di Mina, Guccini, Paolo Conte e gli ultimi capolavori del nostro Fabrizio De André.

Ellade chiude il Memorial Mauro Pistarino del 9 giugno organizzato nell’ambito di “che Festival “in collaborazione con Music for peace nello spazio di via Balleydier. Protagonista è il suo trio jazz con Joe La Viola al sax/effetti e Nick Mazzucconi al basso elettrico, un gruppo che segna il nuovo corso del batterista 73enne, che da anni ha deciso di suonare solo la musica che gli piace, l’arte per l’arte, senza badare all’interesse economico.

Il trio di Bandini chiude uno spettacolo che ospita altre quattordici formazioni, che includono artisti di tutto rispetto, come Aldo De Scalzi, pluripremiato compositore di colonne sonore; il sassofonista Antonio Marangolo, che ricordiamo con Guccini e Paolo Conte; il tastierista Danilo Madonia, che ha collaborato con Finardi, Ramazzotti, Mannoia, De Gregori, Dalla, Zero, Jannacci, Baglioni, Elisa – per citarne alcuni – e con la iconica band inglese dei Moody Blues.

Questo il programma della serata a partire dalle 20.30:

ALDO DE SCALZI E TOO LITTLE TIME BAND Drum: Alessandro Pelle RUDY CERVETTO, ANTONIO MARANGOLO, CLAUDIO BELLATO Drum: Rudy Cervetto JUS PRIMAE NOCTIS Drum: Mario Riggio SON AND DAUGHTER Drum: Enrico Sidoti MANHATTAN GUYS Drum: Roberto Muzzi DUO EXPRESS Drum: “Lele” Benenti GILAH Drum: Marco Fuliano TRIO ITINERANTE Drum: Saverio Malaspina GRAPEVINE feat. Enrico Tixi Drum / Matteo Minola SJB SIMPLE JAZZ BEAT Drum: Enzo Spagnolo SCIAKÉ Drum: Andrea Tassara MISSBIT Drum: Elisa Pilotti IMMENSO CAMPO DI FRAGOLE feat. DANILO MADONIA Drum Marco Maiello

OLD HABITS BAND Drum Gianpiero Esposito

Il concerto chiude il “Che festival”, l’unico grande evento in Italia a cui si accede pagando un biglietto in generi di prima necessità (farmaci, alimenti non deperibili, materiale didattico, igiene), che vengono utilizzati dal progetto Music for Peace per essere distribuiti direttamente, senza intermediari, alle famiglie sul territorio e all’estero durante le missioni umanitarie.