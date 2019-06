Barriere antirumore su A7, chiuso 2 notti tratto tra Bolzaneto e l’allacciamento A12

Genova. Sulla A7 Serravalle-Genova sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Genova, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 3 e di giovedì 4 luglio, con orario 22:00-6:00.

A comunicarlo, con una nota, autostrade per l’Italia che ricorda come i lavori sono necessari per consentire l’installazione programmata delle barriere antirumore, intervento previsto per legge (n. 447/95).

In alternativa, spiega Autostrade, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare, sulla stessa A7, a Genova ovest, fino all’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per proseguire verso Sestri Levante/Livorno.