“Ballata per Genova”, dodicimila biglietti gratuiti per il concerto del 14 giugno. Sul palco Pausini, Antonacci, Paoli e De Andrè

Genova. Dodicimila biglietti gratuiti per assistere alla “Ballata per Genova”, lo spettacolo di solidarietà che porterà a piazzale Kennedy un cast d’eccezione: con artisti del calibro di Laura Pausini, Biagio Antonacci, Gino Paoli, e Critisano De Andrè, solo per citarne alcuni. raf tozzi, arisa, the colour elodie,

Uno spettacolo che andrà in onda in prima serata su Rai Uno, e che avrà come scenario un palco lungo 50 metri allestito a piazzale Kennedy.

È questo l’evento che Msc Foundation, Regione Liguria e Comune di Genova hanno promosso per “celebrare la grande bellezza e il fascino della città della lanterna insieme alla sua straordinaria capacità di reazionem dimostrata dopo il crollo di Ponte Morandi.

La serata sarà anche l’occasine pe runa raccolta di fondi per regalre alla città il parco del mare, il progetto di riqualificazione ambientale nel cuore della valpolcevera per bambini e famiglie nella zona limitrofa al viadotto sul polcevera