Ballata per Genova, distribuiti in poche ore 3500 biglietti per il maxi concerto del 14 giugno

Genova. Distribuiti tutti in poche ore i biglietti gratuiti per il concerto di venerdì 14 giugno, la “Ballata per Genova” che vedrà la partecipazione di molti artisti in piazzale Kennedy a 10 mesi dal crollo del Ponte Morandi e che, attraverso la diretta televisiva, unirà ancora una volta tutta Italia in un grande abbraccio alla città.

Nel point in piazza De Ferrari questa mattina è stato esaurito entro mezzogiorno il blocco da 2500 biglietti a disposizione di Regione Liguria; altri mille biglietti, mandati dai tre Iat del Comune che procedono parallelamente alla distribuzione, sono finiti entro le 16. La distribuzione prosegue fino a esaurimento negli Iat fino alle 18:20 (in aeroporto fino alle 20).

“I genovesi e i liguri rispondono sempre – ha commentato l’assessore alla cultura Ilaria Cavo – i biglietti distribuiti in poche ore sono la dimostrazione della voglia di presenza e di condivisione, in un momento speciale per la città. Siamo felici di poter regalare questo grande concerto per la sera del 14 giugno. Un grazie oggi al personale di Regione Liguria e di Liguria Digitale impegnato nella distribuzione al point”.

Condotta da Antonella Clerici, la serata vedrà tanti artisti alternarsi sul palco, come Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De André, Raf e Umberto Tozzi e Arisa, The Kolors, Elodie, Piero Cassano, Vittorio De Scalzi e Franco Gatti e una conduzione ‘orizzontale’ che vedrà schierati alcuni dei volti più amati della tv come quelli di Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Amadeus, Luca e Paolo. Ci saranno anche Laura Pausini, Biagio Antonacci, ma in collegamento da Roma.

Tutti insieme, per il progetto pensato da Sergio Rubino, su un mega palco di 50 metri di lunghezza e 25 metri di profondità posto a 17 metri di altezza con un impianto luci ad alta definizione e 320 mq di ledwall disposto su 2 fondali differenti. La regia, pensata per questo tipo di eventi – full HD, 11 telecamere – si avvarrà anche di droni per le riprese aeree. La serata, che punta a essere un successo, è pensata anche per supportare il progetto voluto da Msc Foundation che “rappresenta un segno concreto dell’affetto del Gruppo per la città e intende celebrarne le sue eccellenze – ha detto il segretario generale di Msc Foundation Daniela Picco -,insieme alla capacità di affrontare le sfide e i cambiamenti che la attendono”. Ecco dunque la raccolta fondi solidale denominata ‘Anch’io per Genova’ per regalare alla città il ‘Parco del Mare’, che sarà realizzato sotto il nuovo ponte di Genova.