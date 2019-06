Azienda di assistenza anziani assume per le strutture di Sestri Ponente, Busalla e Recco

Genova. AAA cercasi con urgenza direttori di struttura, personale amministrativo, medici geriatri, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, educatori, podologi, cuochi e personale ausiliario da impiegare subito nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”, azienda italiana nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti.

La richiesta pressante non riguarda soltanto 350 nuove assunzioni a tempo pieno ma anche ben 1.200 posizioni da sostituire durante le ferie estive (giugno-settembre).

Oltre a quelle di prossima apertura a Macomer (Nuoro) e a Genova Sestri Ponente, le RSA per le quali è più urgente la richiesta di infermieri, fisioterapisti e operatori sociosanitari – soprattutto per quanto riguarda le sostituzioni estive – sono quelle in provincia di Milano (a Cusano Milanino, Lambrate e Rodano), di Pavia (a Menconico e Rivanazzano Terme), di Genova (a Busalla e Recco), di Savona (nello stesso capoluogo e ad Alassio, Borghetto Santo Spirito, Calice Ligure e Spotorno), di Massa Carrara (ad Aulla), di Lucca (a Barga), di Pistoia (a Ponte Buggianese), di Bologna (a San Lazzaro di Savena, Pianoro e Valsamoggia-Savigno), di Piacenza (nello stesso capoluogo e a Calendasco e San Niccolò Rottofreno), di Palermo (presso l’Istituto Geriatrico Siciliano del capoluogo) e di Nuoro (a Silanus).

“Sereni Orizzonti” è primo in assoluto per tasso di crescita nel settore in Italia: da ormai cinque anni il fatturato registra infatti un incremento annuo del 30% e quest’anno supererà i 200 milioni di euro.

Grazie alle ultime acquisizioni e alle prossime inaugurazioni, il gruppo “Sereni Orizzonti” supererà nelle prossime settimane le 80 RSA in Italia, per complessivi 5.600 posti letto.

I curricula possono essere inviati a risorseumane@sereniorizzonti.it oppure compilando la form che si trova all’indirizzo http://www.sereniorizzonti.it/customer/contact?b=work