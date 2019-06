Genova. Un autobus della linea 18 è andato a fuoco durante il servizio all’inizio di Corso Europo, poco prima della svolta verso viale Benedetto XV.

Non si registrano feriti tra i passeggeri: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato lo stesso autista ad accorgersi del fumo, fermando immediatamente il mezzo e facendo scendere in sicurezza le persone. Avendo respirato molto fumo, e mostrando alcuni segni di intossicazione, l’uomo è stato poi portato in osservazione al vicino ospedale per accertamenti.

di 3 Galleria fotografica Incendio bus corso Europa





L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Si segnalano pesanti ripercussioni per il traffico cittadino: gran parte di Corso Europa è bloccata in entrambe le direzioni, con incolonnamenti e code da zona Brignole fino a Sturla.