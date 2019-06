Autostrada, paura in A12: furgone perde lamiere. Danneggiati tre veicoli tra cui un pullman

Genova. Un pullman della Flixbue e altri due veicoli sono rimasti danneggiati questa mattina dalle lamiere disperse sulla A12 da un furgono che viaggiava in direzione La Spezia.

L’incidente è successo poco prima di mezzogiorno, tra Carrodano e Brugnato: tra i i conducenti delle vetture coivolte ci sarebbe anche un ferito lieve. Non si registrano invece feriti per il pullman partito da Genova, il cui danno è in attesa di verifica.

Sul posto anche le pattuglie della polstrada, che stanno effettuando gli accertamenti sulle dinamiche dell’incidente: il conducente del furgone su cui, con buone probabilità, le lamiere non erano state sistemate con le dovute cautele, sarà sanzionato in base al codice della strada.