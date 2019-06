Genova. Questa mattina i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti sulla autostrada A10 Genova Ventimiglia, in direzione ponente, poco prima di Arenzano per un incendio auto.

Una vettura, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco.

Il conducente è riuscito ad accostare e mettersi in salvo. L’autostrada è rimasta aperta al traffico.