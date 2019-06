Autobus senza aria condizionata, mezzo in rimessa e autista portata via in ambulanza

Genova. Un episodio critico è avvenuto questo pomeriggio su una linea bus Amt a Genova.

Un autobus della linea 18 (uno dei mezzi da 18 metri) era senza aria condizionata, per questo l’autista è rientrata in rimessa perché, secondo le sue valutazioni, rivelatesi corrette, non si poteva stare a bordo.

I passeggeri si lamentava e anche la stessa autista stava iniziando a sentirsi male. Rientrata in rimessa è entrata in bagno e ha accusato un malore ed è stata portata via con l’ambulanza.