Genova. Tanta paura ma, per fortuna, solo una persona rimasta ferita, in maniera non grave, nell’incidente avvenuto ieri sera, in Corso Montegrappa a Genova.

Intorno alle 22.15, infatti, i vigili del fuoco della stazione di Genova Est sono dovuti intervenire per un’auto che si era ribaltata.

Sul posto anche il personale del 118 e gli agenti della polizia locale per ricostruire le cause dell’incidente.