Atp, Valle Scrivia: le modifiche al trasporto pubblico per Ponte Morandi

Genova. Nella giornata di domani, venerdì 28 giugno, è prevista la modifica del tragitto delle corse della linea F, che collega l’entroterra della Valle Scrivia. Per tutta la giornata i mezzi non uscuranno al casello di Genova Ovest ma a quello di Genova Est; poi da qui raggiungeranno il capolinea “Zaninetta” in viale Caviglia a Brignole.

Per limitare al massimo i disagi, per tutta la giornata – grazie alla collaborazione con Amt – i viaggiatori in possesso di permesso di viaggio Atp (biglietto o abbonamento) potranno utilizzare anche i bus urbani di Amt senza costi aggiuntivi per spostarsi in ambito cittadino.

Sempre per i passeggeri della Valle Scrivia, si informa che da lunedì 1 luglio saranno apportate le seguenti modifiche: la corsa in partenza alle ore 13.55 da Casella con destinazione Busalla partirà alle ore 13.50 da Avosso per poi riprendere il normale percorso; la corsa autostrdale in partenza alle ore 18.00 da Genova con destinazione Casella e Montoggio – Bromia sarà posticipata alle ore 18.05; la corsa in partenza alle ore 18.40 da Busalla con destinazione Savignone partirà alle ore 18.45; la corsa in partenza alle ore 18.55 da Savignone con destinazione Busalla partirà alle ore 19.00. Prevista anche l’istituzione di una nuova corsa da lunedì a venerdì in partenza alle ore 18.35 da Ponte Savignone (rimessa ATP) con destinazione Busalla.