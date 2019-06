Atp va incontro alle richieste dei sindaci, per Portofino in arrivo un minibus più capiente

Portofino. Sta già facendo le prove tecniche e l’immatricolazione il nuovo mini bus

che servirà alla linea 82 Santa Margherita-Portofino. Come avevano chiesto

in un recente passato gli stessi sindaci interessati, il mezzo sarà più

corto e quindi meno ingombrante rispetto alle esigenze di una strada

complessa e trafficata come la provinciale per Portofino.

Rispetto ai 9.50 metri dell’attuale modello Heuliez, Atp ha acquistato un Isuzu Novociti

Life da 8 metri. Il tutto senza sacrificare la capienza, visto che il

mezzo conta su 60 posti disponibili. Grazie a un’attenta ricerca sul

mercato, si è dunque puntato su un bus che possa contemporaneamente

rispondere ai problemi di ingombro stradale e nello stesso tempi mantenere

inalterata la portata di persone, su una linea che in questo periodo

dell’anno viaggia molto spesso con il tutto esaurito.

«Il bus sarà in funzione a tempi brevi, quasi certamente per il primo di luglio, quando il

numero di corse sulla linea 82 sarà ulteriormente incrementato» – spiegano

i due direttori Andrea Geminiani e Roberto Rolandelli. Isuzu Novociti

Life, marchio giapponese e stabilimento di produzione in Turchia, è

caratterizzato da un design equilibrato e moderno, realizzato con

un’attenzione in più per i singoli dettagli. E’ la risposta ideale per chi

cerca un autobus di taglia medio piccola, non dovendo rinunciare però al

comfort ed alla qualità. Gli interni sono ben studiati, il pianale

ribassato permette di ospitare un numero maggiore di passeggeri, rendendo

possibile anche l’alloggiamento di posti a sedere comodi nella parte

posteriore.

«Anche in questa occasione abbiamo risposto alle richieste del

territorio con i fatti – aggiunge Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio

– non dimentichiamo che sulla ine a di Portofino stiamo già lavorando per

introdurre un mezzo “full electric” che rappresenta il futuro». Anche per

Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la città

Metropolitana: «Sono certo che i sindaci di Rapallo, Santa Margherita e

Portofino apprezzeranno questa innovazione di Atp. Seguendo il mandato del

sindaco metropolitano Marco Bucci, anche in questo caso si collabora con

le amministrazioni locali e soprattutto si soddisfano le esigenze dei

passeggeri».

Sul punto interviene il sindaco di Santa, Paolo Donadoni:

«Ringraziamo Città Metropolitana e Atp per aver accolto la nostra

richiesta. Ridurre di un metro e mezzo la lunghezza dei mezzi mantenendo

invariata la capienza consentirà una migliore viabilità sulla strada tra

Santa Margherita Ligure e Portofino senza incidere sull’offerta del

servizio».