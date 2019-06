Atp, dal 1 luglio 30 nuove corse in più tra Santa Margherita e Portofino

Genova. Novità importanti con l’inizio di luglio sulle linee di Atp Esercizio del

Levante. La prima riguarda la linea 82 tra Santa Margherita e Portofino.

Come promesso e preannunciato, le corse dal primo di luglio diventeranno

ben 132, 66 per l’andata e 66 per il ritorno, con l’introduzione di 30

corse in più rispetto alla situazione in vigore fino a oggi.

Tenendo conto che la copertura oraria va da pochi minuti prima delle 6 fino alle 1.17 di

notte, significa che è programmata una partenza ogni 16 minuti circa. Si

tratta di un numero davvero record come tiene a sottolineare il presidente

di Atp Esercizio, Enzo Sivori: «La cosa importante è che abbiamo avuto

anche riscontri favorevoli rispetto al servizio, che viene svolto con

mezzi Euro 6 di ultima generazione.

La linea 82 di Portofino lavora a pieno regime e per questo in passato non è riuscita a soddisfare le richieste. Con le novità che abbiamo introdotto abbiamo risposto con i

fatti alle richieste del comprensorio». Presto verrà introdotto sulla

linea anche il nuovo bus Isuzu da 8 metri (attualmente in allestimento

nelle officine di Carasco) capace di soddisfare appieno anche le richieste

delle amministrazioni rispetto alle dimensioni dei mezzi. Per quanto

riguarda gli orari, le novità sono state stato elaborato dal direttore

operativo Roberto Rolandelli e da quello amministrativo Andrea Geminiani.

Il rafforzamento del servizio sino al 31 agosto prossimo darà l’ennesima

risposta alle amministrazioni locali, agli operatori turistici e

ovviamente ai passeggeri: «In queste ultime settimane abbiamo fatto molte

iniziative che hanno trovato il gradimento di tutti. Penso al Tigullio

Shuttle Bus che pure partirà lunedì e che per la prima volta collegherà

l’intero Tigullio, compresi Sestri, Chiavari e Lavagna» – commenta Claudio

Garbarino, consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana.

Tornando alla linea 82 la prima partenza da Santa Margherita Fs è alle

6.58 con arrivo a Portofino alle 6.15, la prima partenza da Portofino è

alle 6.15 con arrivo a Santa Margherita alle 6.30. L’ultima corsa della

giornata da Santa Margherita è alle 0.37 con arrivo in piazzetta alle

0.55, mentre l’ultima corsa da Portofino parte all’1 con arrivo a Santa

Margherita all’1.17. Il servizio è fruibile con il tradizionale titolo di

viaggio “Portofino Pass”: la tariffa è di 3 Euro per la sola andata e di 5

Euro per l’andata e ritorno, titoli che se acquistati a bordo aumentano di

1 Euro; fatti salvi ovviamente biglietti e abbonamenti dei residenti.

Nel corso della stagione estiva saranno incrementati anche i controlli a

bordo, in particolare sulle linee serali e notturne. Dunque Atp consiglia

ai passeggeri di dotarsi sempre di permesso di viaggio. Atp ricorda che

chi paga subito può cavarsela con 40 euro di sanzione, che diventano 60

euro oltre al prezzo del biglietto per chi paga entro 5 giorni e 105 euro

per chi paga dal sesto al sessantesimo giorno. Trascorsi i 60 giorni la

sanzione diventa di 280 euro oltre a spese ed interessi e viene attivata

la riscossione forzosa tramite Agenzia delle Entrate Riscossione.

In allegato orari e bus.