Atp, da lunedì in vigore orario estivo. Rafforzate linee entroterra e controlli anche di notte

Genova. Scatterà da lunedì prossimo, 17 giugno l’orario estivo per il servizio di trasporto Atp Esercizio. Facilmente scaricabile e consultabile sul portale aziendale on-line da lunedì, l’orario resterà in vigore fino a metà settembre e a differenza di quanto avveniva alcuni anni fa, non si prevedono tagli, ma anzi il rafforzamento di alcune linee turistiche, come quella per Portofino, la linea 82, che sarà rafforzata dal primo luglio.

Novità positive anche per la Valle Stura, dove sarà rafforzata alla domenica la linea tra Masone e Vara via Campoligure: 8 le corse domenicali tra andata e ritorno, a fronte delle 6 di un anno fa. Sarà potenziata anche la linea 98 Casarza-Santa Margherita alla domenica. Tra le novità è la creazione di due nuove linee, 45 e 45N, tra Casarza, Chiavari e Sestri Levante via Riva Trigoso. Anche per questa ragione il numero complessivo di corse e di chilometri rispetto alla stagione estiva 2018 non è stato ridotto ma aumentato.

Anzi sono state rafforzate alcune linee come l’82 di Portofino, che dall’inizio di luglio sarà interessata da un ulteriore incremento nel numero delle corse e la linea 98 da Casarza a SantaTra le altre novità positive c’è dell’orario cadenzato sulla linea Casarza-Riva Trigoso-Chiavari, anche in questo caso per rispondere alle esigenze e alle richieste degli utenti.

Grande soddisfazione viene espressa dal presidente di Atp Enzo Sivori: «Con l’avvio dell’orario estivo Atp rafforza il servizio con una nuova linea è un’intensificazione per tutte le linee più turistiche come la 82 e la 98. Si tratta di andare incontro alle richieste che arrivano da cittadini e turisti a livello di mobilità». Prevista anche una più stringente lotta all’evasione: «Durante l’estate i controlli saranno intensificati e verranno attuati su ogni linea. Nei primi 5 mesi dell’anno abbiamo fatto 4.500 verbali, ma i nostri verificatori non andranno in vacanza. Prevediamo anche controlli notturni» – dice ancora Andrea Geminiani, direttore amministrativo. L’orario sarà online da lunedì su https://www.atpesercizio.it/index.php.