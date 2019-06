Asfaltatura via Siffredi, ancora traffico a Cornigliano in direzione Ponente

Genova. Dopo la giornata nera di ieri, anche questa mattina gli automobilisti devono pazientare in coda a causa dei lavori di asfaltatura in via Siffredi, tra Cornigliano e Sestri Ponente.

A causa delle operazioni di fresatura e di sistemazione delle tombinature, messe a dura prova dal traffico aumentato esponenzialmente dopo il crollo del ponte Morandi, la strada è percorribile solo a una corsia per senso di marcia.

Per questo si sono formate code soprattutto in via Cornigliano.

Nel tratto di strada interessato dai lavori il limite massimo di velocità è di 30 km/h.

Il Comune di Genova ha emesso una nuova ordinanza per regolare ulteriormente il traffico: l’accessibiltà a via Erzelli è garantita attraverso un segmento stradale realizzato sulle corsie di monte di via Siffredi, opportunamente delimitato e regolato da movieri. Contestualmente, in via Erzelli, all’intersezione con via Pionieri e Aviatori D’Italia, è istituita la direzione

obbligatoria destra per i veicoli con direzione di marcia monte/mare.