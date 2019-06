Arcelor Mittal Genova, elezioni Rsu: la Fiom resta il primo sindacato, la Fim vince tra gli impiegati

Genova. Si sono svolte le lezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nello stabilimento ArcelorMittal di Cornigliano. La Fiom resta il primo sindacato nonostante 130 iscritti siano ancora in Ilva in amministrazione straordinaria. (su 230 dipendenti) in attesa del rispetto dell’Accordo firmato al Ministero che prevede il loro rientro in fabbrica.

Questi lavoratori, nei prossimi giorni eleggeranno i loro delegati per far vivere nei fatti una sola Rsu.

La Fiom ha ottenuto in questa prima elezione 4 delegati fra gli operai e 1 fra gli impiegati.

Nella votazione dei Rappresentanti della Sicurezza (RLS) la Fiom è il primo sindacato ottenendo 2 delegati su 3. “Qualcuno pensava che, sfruttando l’assenza dei tanti iscritti -commenta il segretario della Fiom genovese Bruno Manganaro – si potesse cancellare la Fiom ma rimaniamo il primo sindacato, sentendo ancora su di noi la responsabilità di difendere questa produzione e questo stabilimento”

La Fim diventa invece la prima organizzazione per numero di voti nel collegio impiegati, esprimendo anche il più votato in assoluto, Massimiliano Milone, con 41 preferenze e si conferma seconda organizzazione nel collegio operai “Ringrazio davvero tutti i candidati – commenta il segretario Alessandro Vella – la commissione elettorale, i lavoratori che hanno scelto la FIM per farsi rappresentare. Questi sono risultati che premiano anche e soprattutto l’attività dei nostri delegati passati, che hanno sempre lavorato con serietà e coerenza per mantenere sempre alto e attento il livello di relazioni sindacali”.