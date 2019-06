Arcelor Mittal chiede la cassa integrazione per 1400 lavoratori a Taranto. La Fiom di Genova: “Brutto segnale anche per noi”

Genova. La notizia, diffusa da una nota del gruppo, in cui Arcelor Mittal chiede la cassa integrazione per tredici settimane per 1400 lavoratori a Taranto arriva come una doccia fredda anche a Genova “visto che solo pochi giorni fa il gruppo aveva spiegato che la riduzione della produzione in Europa non avrebbe interessato l’Italia” commenta il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro.

“E’ un brutto segnale e un messaggio pericoloso soprattutto per quanti vogliono che l’Ilva chiuda” aggiunge. Se il provvedimento riguarda al momento solo Taranto, la preoccupazione si estende anche allo stabilimento di Cornigliano: “Siamo preoccupati – dice Manganaro – visto che da Taranto parte la produzione dell’acciaio che lavoriamo a Genova e visto che comunque a Genova finora non sono ancora stati garantiti nemmeno i mille lavoratori previsti dall’accordo”.

Oltre al merito, vale a dire la scelta dello strumento della cig a pochi mesi dall’affitto degli impianti, per il segretario della Fiom genovese c’è anche un problema di metodo: “Per lunedì 10 giugno è stato fissato un incontro nazionale a Roma proprio per fare il punto sui primi cinque mesi dal passaggio dell’Ilva ad Arcelor: avrebbero potuto tranquillamente spiegare il problema in quella sede e vedere se insieme riuscivamo ad individuare un’alternativa. Un brutto segnale quindi anche da questo punto di vista”.