Apnea, sabato 15 giugno “full immersion” a San Fruttuoso di Camogli con il campione Davide Carrera

Genova. Alcuni appassionati di apnea questo sabato 15 giugno potranno vivere un’esperienza fuori dall’ordinario grazie all’evento promosso da Seac, azienda ligure leader nel settore della subacquea, in collaborazione con l’associazione sportiva BlueXperience e l’istruttore di apnea Massimiliano Zanone.

Per tutto il giorno, nella splendida baia di San Fruttuoso di Camogli, il campione mondiale di freediving Davide Carrera, testimonial ufficiale Seac, si dedicherà ai partecipanti (l’evento è per ovvie ragioni a numero chiuso) condividendo le sue conoscenze teoriche e pratiche. Durante la giornata il gruppo di apneisti andrà anche alla scoperta del celeberrimo Cristo degli abissi.

BlueXperience, il cui quartier generale è alla piscina Rari Nantes di Camogli, è un’associazione sportiva il cui fine è promuovere l’insegnamento e la pratica dell’apnea, dello snorkeling e delle attività subacquee in genere attraverso corsi, stage ed altre iniziative “che abbiano come filo conduttore due elementi – si legge sul loro sito internet – il piacere di lasciarsi cadere nel blu e quello di farlo in sicurezza”.