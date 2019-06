Anpi My Sport: doppia medaglia regionale verso i nazionali di Busto

Genova. Si è conclusa domenica 23 giugno alla Sciorba l’ultima prova di qualifica regionale categoria esordienti A per l’accesso ai campionati italiani che si svolgeranno a Busto dal 25 al 28 luglio.

Con l’esercizio del solo sul podio sono salite le atlete Anpi MY Sport: argento per Sara Bocchinu e bronzo per Chiara Guarnotta.

Ottime anche le prestazioni dei doppi: a un soffio dal podio Matilde Testino, Sara Giachetta, riserva Agnese Pala, ottima prestazione anche per Guarnotto Bocchinu.

“A un mese dai campionati italiani abbiamo ancora tempo per lavorare sui dettagli anche negli esercizi di squadra e libero combinato, ma ci sono i presupposti per affrontare un campionato italiano da protagoniste!”, spiega Manuela Medica.