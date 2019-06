Genova. Si è concluso ieri l’Andersen Premio&Festival2019 giunto alla 52° edizione del Premio H.C. Andersen – Baia delle Favole per la fiaba inedita e alla 22° edizione di Andersen Festival, la grande kermesse internazionale di spettacolo per luoghi pubblici a cui è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica e che quest’anno ha ricevuto il prestigioso Hans Christian Andersen Award 2019, assegnato in Danimarca agli eventi nel mondo che si distinguono per la loro qualità e per l’opera di promozione dedicata al celebre favolista danese.

Con un’affluenza di oltre 80.000 persone, in aumento rispetto agli scorsi anni, e la partecipazione di 138 artisti, si è conclusa quella che dal pubblico è stata acclamata come una delle migliori edizioni dell’Andersen Premio&Festival.

Foto 3 di 3





Ieri sera, al termine dell’ultimo appuntamento nella Baia del Silenzio reso magico dalle letture di Laura Morante e dalla musica dell’Antonio Faraò Trio, la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha voluto concludere la kermesse con queste parole: “Un saluto e un ringraziamento a tutte le persone che in questi giorni e da tempo hanno lavorato per contribuire a realizzare una manifestazione così complessa ma anche così bella e riuscita. Grazie a tutti gli operatori del Comune di Sestri Levante e di Mediaterraneo Servizi, ad Artificio23 e ai volontari. Grazie a Lidia Ravera, presidente della Giuria del Premio, e a Giovanni Allevi, ospite d’onore di questa edizione, per come hanno sentito di appartenere all’Andersen e lo hanno vissuto con grande generosità e partecipazione. E grazie ai tanti straordinari artisti che hanno reso ricche e intense queste giornate in tutta la città e queste serate in Baia: sono state dense di contenuti ed è questo lo spirito Andersen che vogliamo. L’appuntamento è al prossimo anno. Grazie a tutti.”

L’edizione, complice anche il clima, ha registrato il tutto esaurito in tutti i suoi appuntamenti, da quelli in spiaggia a quelli in piazza, nelle vie e all’ex Convento dell’Annunziata, a Palazzo Fascie e ai giardini Mariele Ventre, ai ruderi di Santa Caterina e in Comune e nel giardino della Residenza Protetta “Le Due Palme”.

La città ha visto, dalla mattina fino a sera tardi, un ininterrotto flusso di persone – residenti, turisti, bambini, soprattutto bambini – venuti appositamente per l’Andersen o involontariamente coinvolti nel clima festoso della manifestazione.

Ancora una volta, uno dei Premi letterari per la fiaba più noti e ambiti in Italia, ha stimolato la creatività e la fantasia di centinaia di autori, dai più piccini ai più grandi e di diversi Paesi, premiando scuole, bambini, ragazzi e adulti per il loro talento nel liberare la fantasia e inventare fiabe.

Grazie anche a VisitDenmark e alle molte associazioni territoriali e alla collaborazione di tutti i media, regionali e nazionali, l’Andersen Premio&Festival si conferma un appuntamento amato e sempre più consolidato, pronto per riproporsi l’anno prossimo e negli anni a venire, forte del suo bagaglio storico e del suo legame culturale con Sestri Levante.