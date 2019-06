Andersen Festival, oggi l’apertura con 1000 bambini in corteo per Sestri Levante

Sestri Levante. Un migliaio di bambini delle scuole del Golfo del Tigullio hanno aperto il colorato corteo della 52 esima edizione del Andersen Festival di Sestri Levante.

Da oggi a domenica saranno un centinaio gli appuntamenti dell’Andersen Festival dedicati ai ragazzi e non solo. Si svolgono in varie piazze e spiagge del centro rivierasco. Testimonial il pianista Giovanni Allevi, ambasciatore di Save the Children.

Legato al festival il premio letterario. Sabato la premiazione della fiaba inedita vincitrice del Premio Andersen scelta tra oltre mille elaborati dalla giuria presieduta dalla scrittrice Lidia Ravera. Nell’articolo qui sotto il programma integrale.