Amt, torna l’abbonamento bimensile estivo: si risparmiano 12 euro

Genova. Viaggiare d’estate in città con i mezzi pubblici ad un prezzo scontato: è la formula proposta da AMT con l’abbonamento bimestrale estivo che torna anche quest’anno.

L’abbonamento bimestrale, integrato con Trenitalia, costa infatti 80 euro (anziché 92 euro se si acquistassero due mensili da 46 euro ciascuno) e permette di utilizzare per due mesi il sistema di mobilità pubblica per muoversi in città.

Il bimestrale estivo:

si acquista online sul sito www.amt.genova.it e presso i centri AMT;

viene emesso su CityPass, la card flessibile e facile da usare dedicata agli abbonati del trasporto pubblico cittadino;

la data di decorrenza può essere scelta dal cliente tra il 1° e il 10 luglio 2019.

è valido 60 giorni dalla data di decorrenza.

La tariffa estiva si può utilizzare su tutta la rete AMT (ad eccezione di Volabus), compreso il servizio Navebus e sulla tratta urbana Trenitalia (in seconda classe da Nervi a Voltri, compresa Vesima e da Acquasanta a Pontedecimo). Per viaggiare sul treno è necessario portare con sé il file pdf inviato in fase di acquisto, da esibire in caso di verifica.

Tutte le informazioni sul bimestrale si possono consultare su www.amt.genova.it, direttamente dall’homepage cliccando sul bottone dedicato oppure dalla sezione Biglietti e Abbonamenti/Acquisto online e via SMS.