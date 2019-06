Alvi trail 2019, una corsa lunga 400 chilometri per scoprire le meraviglie della Liguria

Genova. Otto tappe in otto giorni, 95 ore di tempo massimo per attraversare la Liguria percorrendo ben 7 parchi regionali con ambienti e paesaggi sempre differenti e affascinanti.

E’ l’Alvi Trail, la gara di trail running a tappe che attraversa i sentieri dell’alta via dei monti liguri in un percorso che si snoda per 400 km e complessivi 17 mila metri di dislivello positivo.

Organizzata da un team di professionisti e appassionati del trail coordinati da Luciano Bongiovanni, insieme ad una fitta rete di partner e con il supporto di centinaia di volontari l’ALVI Trail é la gara di ultra trail running che promuove in tutto mondo l’entroterra ligure, i suoi paesaggi e il suo patrimonio storico culturale e enogastronomico.

L’evento è patrocinato dalla Regione Liguria. La prima tappa è sabato 15 giugno, da Dolceacqua a Mendatica, l’ultima il 22 giugno da Castiglione Chiavarese a Portovenere.

Per informazioni, iscrizioni, tracce gps e ricettività: https://www.alvitrail.com/