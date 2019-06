Alpinista genovese morto in Valle Stura, mercoledì i funerali a Sestri ponente

Genova. Si terranno mercoledì alle 11.45 nella chiesa dell’Assunta di Sestri ponente i funerali di Frederic Pellegrino, l’alpinista genovese di 49 anni morto ieri in Valle Stura in provincia di Cuneo.

Pellegrino ieri mattina, insieme a un altro esperto alpinista, Daniele Cimiero, 55 anni, stava scalando la vetta del Becco Alto d’Ischiator quando entrambi sono stati investiti da una pioggia di sassi.

L’amico è caduto per qualche metro ma è riuscito a salvarsi mentre Pellegrino è precipitato in un canalone riportando traumi alla testa che ne hanno provocato la morte. Inutili i soccorsi allertati dallo stesso Cimiero che è stato portato in ospedale per una spalla lussata e in stato di shock.