Alle piscine di Albaro arriva lo Sky Jump: tuffarsi non sarà più la stessa cosa

Genova. Arriva a Genova, per la prima volta in Italia, Sky Jump, lo scivolo d’acqua che “scivola davvero” e fa saltare chi lo utilizza.

Sky Jump è uno scivolo d’acqua particolare, progettato in America che termina con una rampa per spiccare il volo, prima di atterrare su un morbido gonfiabile. Il 15 e 16 Giugno l’attrazione sarà in pianta stabile presente all’Arena Albaro Village, aperta a tutti i maggiori di 12 anni dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

L’evento è organizzato dall’Associazione Mio Bimbo e oltre al divertimento c’è anche lo scopo benefico, in quanto il ricavato andrà a sostenere la ristrutturazione di un importante centro pediatrico in Africa.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VII del Medio Levante. Per tutte e due le giornate sarà presente anche e trasmetterà in diretta dall’evento Radio Fra Le Note

Programma:

Sabato 15 Giugno e Domenica 16 Giugno all’ Arena Albaro Village dalle ore 10.00 alle ore 20.00, costume e tanta voglia di divertirsi!

Domenica alle ore 16.00 alle ore 17.00 la GARA di salti acrobatici aperta a tutti (iscrizioni fino alle ore 15.30 presso lo stand accoglienza)