Al Cus Genova la prova di tennis in carrozzina

Il Cus Genova ha ospitato due sessioni di prova di tennis paralimpico al quale hanno partecipato otto persone provenienti sia dal capoluogo ligure, ma anche da Loano, Pietra Ligure e dalla Lombardia. Seguiti attentamente dal Prof. Massone dell’Unità Spinale e da altri paratleti che da tempo praticano la disciplina, i neofiti si sono alternati fra il campo e la teoria grazie anche ai preziosi consigli dei tecnici Riccardo Brunelli e Federico Rebaudi.

“Un doveroso grazie anche a Regione Liguria- dicono gli organizzatori – che ha patrocinato la manifestazione, ai Lions di Ge/Sampierdarena che continuano a sostenere l’evento e per merito dei quali tutto e iniziato nel maggio del 2017 Infine, non meno importanti, la vicinanza ed il sostegno economico da parte di ITAS MUTUA Assicurazioni, da sempre vicina e sensibile alle tematiche sportive e sociali. Appuntamento l’anno prossimo per la 4° edizione” sono parole di Riccardo Brunelli.