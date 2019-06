Affittano bici elettriche da Decathlon, poi cercano di rivenderle online: 4 denunciati

Genova. Nei mesi scorsi hanno affittato 4 biciclette elettriche dal negozio sportivo Decathlon di Marassi del valore di circa 600 euro ciascuna. Alla scadenza, non solo non le hanno restituite ma hanno cercato di rivenderle su internet.

Il responsabile del negozio ha fatto denuncia ai carabinieri che a loro volta hanno ora denunciato 4 persone, di età compresa tra i 39 e 64 anni, tutti italiani e abitanti a Genova, tutti gravati di pregiudizi di polizia.

In seguito alla perquisizione nell’abitazione del 64 enne, infatti i militari hanno ritrovato una delle biciclette, al momento sequestrata. I quattro sono stati tutti denunciati per appropriazione indebita in concorso.