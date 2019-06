A7 chiusa due ore nella notte del 25 tra bivio con A12 e Genova Ovest in vista dell’esplosione del Morandi

Genova. Sulla A7 Serravalle-Genova, di concerto con gli enti competenti, per consentire interventi propedeutici alla demolizione di parte del viadotto Polcevera, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 01:00 alle 03:00 di martedì 25 giugno, per chi proviene da Livorno/Sestri Levante, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e la barriera di Genova ovest, verso Genova.

In alternativa, chi proviene da Livorno/Sestri Levante, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 Serravalle-Genova, verso Serravalle/Milano e uscire alla stazione di Genova Bolzaneto.

Chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante e potrà uscire alla stazione autostradale di Genova est.

Ancora non definito il periodo di chiusura del tratto autostradale nel giorno dell’abbattimento del moncone est, il 28 giugno. Sicuramente da prima dell’esplosione, fissata per le 10, ma ancora non si sa per quanto. L’obbiettivo delle autorità è riaprire in tempo per l’arrivo dei mezzi diretti agli imbarchi dei traghetti serali.