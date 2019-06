450 mila visualizzazioni su Youtube per la popstar genovese Gabriel Nobile

Genova. Quasi 450mila visualizzazioni su YouTube in poco meno di un mese. Uno dei nuovi fenomeni musicali del momento è genovese e molto legato alla Riviera di Levante: si chiama Gabriel Nobile, ha diciotto anni, 208mila followers su Instagram e punta a fare il grande salto a livello nazionale.

Il video della sua canzone d’esordio, “My Best Friend”, sta letteralmente spopolando sul web. Gabriel è l’idolo dei ragazzini e delle ragazzine: un cantante con una grande passione per la moda, per l’estetica, l’arte e la fotografia. I suoi consigli sui social network interessano una vasta platea di adolescenti. Piace per la sua simpatia, l’originalità e la freschezza del suo pensiero.

La canzone “My Best Friend”, debutto discografico, ha delle firme importanti: è scritta, oltre che dallo stesso Gabriel Nobile, anche da Gigi Barocco, Simone Bertolotti (autore che scrive per Laura Pausini e Benji e Fede) e Francesco Siliotto, mentre il videoclip è stato prodotto, a livello professionale, dalla Tofu Films, prestigiosa azienda che può vantare clienti del calibro di Benji e Fede, Arisa e L’Aura.

“My Best Friend”, come dice il titolo, è una storia di amicizia tra ragazzi e ragazze, ambientata all’interno di una scuola. Le riprese sono state effettuate, attraverso il centro Mira Project, presso l’Istituto Professionale “Bartolomeo Montagna” di Vicenza: il dirigente scolastico Domenico Caterino, i professori Mario Ferrara, Alberto Moschini, Rosaria Nolo e Lorena Vezzaro e gli studenti si sono resi parti attive nella realizzazione.

In particolare, la quinta A e la quinta B hanno seguito le produzioni audiovisive, e la quinta B anche le produzioni tessili e sartoriali.

La regia del videoclip è stata affidata a Michele Piazza. Organizzazione generale: Silvia Giordani. Montaggio: Andrea Bianchin. Direttore della fotografia: Uber Mancin. Gaffer: Salvatore Frisina. Make Up Artist: Valentina Boniolo. Fotografa Ufficiale: Lydia O’Malley. Grafiche: Paul Zerah. Direzione casting: Centro Mira Project. Attori: Yabsira Signor, Riccardo Camarda, Giacomo Fanton.

La storia si immagina ambientata all’interno di un grande campus americano, dove il protagonista Gabriel Nobile si dà da fare, insieme a una compagna, per organizzare una festa scolastica. È proprio questo, anche fuori dal video, l’ambiente nel quale Gabriel ha il più vasto numero di fan, specialmente quelli appassionati di make-up. Il genere è il pop, con un particolare riferimento al glamour. La stella che guida Gabriel è Ariana Grande.

Diciotto anni, frequenta il Liceo socio economico “Gastaldi” di Genova. Di sangue misto croato e italiano, canta sin da quando era piccolo. Ha esordito in un coro delle voci bianche, poi si è concentrato sul pop, frequentando il Centro Artistico Musicale di Lavagna fondato dalla cantante dei Matia Bazar, Silvia Mezzanotte. Si è quindi perfezionato grazie ad altri studi a Firenze.

Su Internet, ha aperto qualche tempo fa un suo blog, seguito da migliaia di persone, in particolare della fascia tra i 14 e i 21 anni. Poi ha spopolato anche su Instagram, scrivendo di life style e di fashion e pubblicando molte fotografie da lui realizzate. Attualmente su Instagram ha 208mila followers, mentre il blog registra circa 15000 contatti al mese.

Il sogno? Naturalmente quello di entrare in una casa discografica e diventare cantante di professione. Sa inoltre suonare il pianoforte e la chitarra. Ama la musica, l’arte, il disegno e i viaggi.