“30 giugno 1960: Genova non dimentica”, ma Cgil ed Anpi scelgono di fare il corteo il 28 giugno

Genova. Separati anche nelle date, dopo la separazione delle piazze del 23 maggio a Corvetto. Cgil e Anpi infatti invitano i cittadini venerdì 28 giugno a partire dalle ore 17 in piazza della Raibetta a partecipare al corteo in occasione delle celebrazioni dei fatti del 30 Giugno.

Al termine della manifestazione si terrà presso il cinema Sivori lo spettacolo di Paolo Gerbella, cantautore genovese che sta promuovendo in diverse città, festival e teatri, il suo nuovo album “La Regina” OrangeHomeRecords.

La scelta di Cgil e Anpi è quindi quella di separare la propria iniziativa da quella di Genova antifascista che scenderà in piazza come sempre (e come ha senso a rigor di logica) il 30 giugno. Lo scorso anno Cgil, Anpi e Genova antifascista avevano scelto di ricordare tutti insieme il 30 giugno con un corteo unitario che era partito dalla Stazione marittima in ricordo del percorso che fecero i lavoratori portuali per arrivare in piazza De Ferrari.

Quest’anno Genova antifascista ha scelto di fare il concentramento in piazza Alimonda, in ricordo di Carlo Giuliani certo, ma anche a pochi metri della sede di Casapound in via Montevideo. Per questo probabilmente l’ala “istituzionale” degli antifascisti ha deciso di andare per conto proprio, ma probabilmente come è sempre accaduto tanti militanti della Cgil e dell’Anpi parteciperanno anche alla manifestazione del 30 giugno.