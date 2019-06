30 giugno 1960, alla biblioteca universitaria mostra e conferenza stampa

Genova. Il movimento sociale italiano organizza il suo congresso nazionale a Genova che avrebbe dovuto svolgersi nei primi giorni di luglio al teatro Margherita, in via XX settembre, a pochi passi dal ponte monumentale che custodisce la memoria dei Caduti per la libertà.

La classe operaia si ribella e a migliaia scendono in piazza. Protagonisti della rivolta sono i portuali, i partigiani e una giovane generazione che si affaccia per la prima volta sulla scena politica, i “ragazzi con le magliette a righe”.

Ma la provocazione viene respinta ed il congresso del MSI a Genova non si tiene. Dopo Genova altre città insorgeranno (Reggio Emilia, Roma, Palermo, Catania, Licata) , e purtroppo si dovettero contare delle vittime: cinque morti a Reggio Emilia, due a Palermo, uno a Catania.

Ma a seguito di tutto questo ci saranno le dimissioni Presidente del Consiglio Ferdinando Tambroni e del suo governo e l’avvio di una nuova stagione politica.

La conferenza, organizzata da Centro di Documentazione Logos, C.U.L.M.V, Circolo Sertoli, in collaborazione con Biblioteca Universitaria di Genova è un evento collaterale alla mostra bibliografica e fotografica di Giorgio Bergami GENOVA MOVIMENTO IMMAGINE “Dalla Ricostruzione ai fatti del giugno 1960” visibile fino al 28 giugno.

L’appuntamento è per gioved’ 28 giugno alle 17 presso la biblioteca universitaria. Interverranno Giordano Bruschi, Luigi Cianci e Mario Caprini.