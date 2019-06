100 mila euro da Confcommercio per 68 imprese danneggiate dal crollo del Morandi

Genova. Ascom Confcommercio nazionale, anche attraverso la sua fondazione Giuseppe Orlando, aiuta 68 imprese danneggiate per il crollo di ponte Morandi con una cifra complessiva di 100 mila euro. La consegna dell’assegno oggi nella sala Trasparenza di Regione Liguria alla presenza del governatore Giovanni Toti, dell’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli e del presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone oltre che ai titolari delle imprese genovesi aiutate.

“Vogliamo contestualmente ringraziare la Regione che è stata da subito attenta a commisurare le richieste dei nostri associati delineando le zone di influenza per assegnare gli indennizzi – dice Odone – e anche per la velocità con cui si è mossa”.

Le imprese beneficiarie dei 100 mila euro di Confocommercio appartengono alle tante categorie associate ad Ascom, che a Genova conta 16 mila membri da bar e ristoranti a spedizionieri e farmacie.

“Dare una mano a chi ha resistito è un bel segno di futuro, ringraziamo il presidente nazionale Confocommercio Lucio Sangalli che più volte è stato vicino al nostro territorio in numerose battaglie – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – l’esigenza di dare una mano al mondo del commercio non ci è mai sfuggita e stiamo lavorando per far sì che gli aiuti pubblici, sia per il ponte, sia per la mareggiata dell’ottobre scorso, possano arrivare in maniera più rapida e meno farraginosa a chi ne ha diritto”.

“Queste risorse si aggiungono ai fondi pubblici e alle altre donazioni e sono un aiuto importante per le realtà del territorio – dice Paola Bordilli – noi come Comune stiamo facendo il possibile per accompagnarle in un percorso non solo di crescita ma anche di rilancio”.