Genova. Tuta, sneakers e mai abbastanza fiato – un po’ per la corsa, un po’ perché i panorami di Genova lo tolgono facilmente. Stamani il sindaco di Genova Marco Bucci e parte della giunta, insieme al presidente della casa di cura Villa Montallegro, che ha collaborato al progetto, hanno “inaugurato” il percorso di WWG.

Wonderful Walking Genova, un percorso pedonale panoramico di 5,6 chilometri – tra trekking urbano, jogging e fitness – che, in tre tappe, unisce Mura delle Cappuccine a Castello d’Albertis passando dalla zona della Fiera e corso Italia.

l percorso, visibile attraverso una segnaletica in acciaio Corten e linee colorate a terra, che sono comparse già da qualche settimana in “circonvalmonte” e nelle vicinanze, è stato progettato e realizzato da Aster con il coordinamento dell’assessorato ai Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Genova e in collaborazione con la Casa di Cura Villa Montallegro.

Queste sono le tratte, fisicamente segnalate da borchie e cartelli:

Mura delle Cappuccine–Piazza Corvetto: cammino pianeggiante che va da Mura Cappuccine fino a Corvetto, tutto lungo le antiche mura cittadine, lungo 1,74 km; Piazza Corvetto–Villa Gruber: raccordo, tra Piazza Corvetto e Villa Gruber, in salita (dislivello m. 40, pendenza media 6 %), lungo 0,77 km; Villa Gruber–Castello d’Albertis: tragitto prevalentemente pianeggiante che va da Villa Gruber a Castello D’Albertis, attraverso la circonvallazione a monte novecentesca, lungo 3,15 km.

Il percorso si connette agli impianti di ascensori e funicolari che consentono una particolare fruizione della città e dei suoi luoghi panoramici (funicolare di Sant’Anna, ascensore di Castelletto, funicolare Zecca Righi, ascensore di Montegalletto). Lungo il tragitto vengono evidenziati i luoghi di interesse culturale, quelli panoramici e gli esercizi di fitness che si possono eseguire. Per il Wonderful Walking Genova è stata realizzata una WebApp accessibile tramite smartphone, tablet o computer connessi a internet.