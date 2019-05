“Voto anch’io”: a Genova la campagna “virtuale” sulle Europee, con un occhio all’ambiente

Genova. In vista delle elezioni europee, I gruppi Cittadini Sostenibili e Fridays for Future – Genova lanciano campagna informativa virtuale per chiamare le persone a un voto consapevole. L’evento virtuale, lanciato sulla piattaforma Facebook, ha raggiunto in pochi giorni oltre 200 interazioni ed è stato visualizzato da oltre 6500 persone.

La campagna è lanciata dai due gruppi apartitici e indipendenti, che – senza voler fornire indicazioni o preferenze di voto tra le forze presenti – vogliono indicare fonti istituzionali e autorevoli di informazione per un voto consapevole, sia per quanto riguarda I meccanismi e le modalità del voto del 26 maggio, sia alla luce dell’urgenza di contrastare i cambiamenti climatici.

Qui il link alla campagna: https://www.facebook.com/events/680929148999855/

Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società. Le elezioni europee definiranno l’Unione europea del futuro, sono quindi un appuntamento fondamentale per il futuro della nostra società. Tra slogan politici, fake news e personalismi, la campagna elettorale rischia di mettere ai margini informazioni veramente importanti. A titolo di esempio:

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – stima che ogni giorno scompaiano circa 50 specie viventi, a un ritmo cioè da 100 a 1000 volte più elevato rispetto al ritmo naturale.

I livelli di C02 in atmosfera hanno raggiunto un record storico: mai così alti da 3 milioni di anni.

Secondo il WFF, in soli 40 anni è dimezzatoil numero globale degli animali marini (mammiferi, uccelli, rettili e pesci) a causa delle attività umane.

Gli studi presentati al World Economic Forum stimano che nel 2050 potrebbe esserci più plastica che pesce nei nostri mari.