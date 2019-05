Voltri, uomo trovato morto dopo colpo di pistola in testa: cadavere resta ancora senza nome

Genova. Resta ancora senza identità l’uomo trovato morto ieri mattina al largo della spiaggia di Voltri. Le ricerche degli investigatori non hanno dato esito e al momento nessuno ha presentato una denuncia di scomparsa per una persona che potesse corrispondere al cadavere.

Gli inquirenti sono stati contattati anche dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto? ma, dopo avere ricevuto la descrizione del cadavere, non è emersa nessuna corrispondenza tra gli scomparsi di cui il programma si occupa. Gli uomini della scientifica hanno fatto un nuovo sopralluogo nel tratto di spiaggia da Voltri a Prà: secondo gli inquirenti, l’uomo potrebbe essere morto in un punto compreso tra i due quartieri. Non sono stati ritrovati arma e documenti.

La circostanza che nessuno abbia ancora denunciato la scomparsa fa pensare che l’uomo non avesse parenti stretti con cui aveva contatti giornalieri. Il corpo era stato notato all’alba di ieri a circa un miglio dalla spiaggia. A uccidere l’uomo è stato un colpo di pistola sparato puntando l’arma sotto il mento. Il cadavere era ben vestito e curato. Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio per gli accertamenti del caso, ma il medico legale ritiene che possa essere un suicidio.