Voltri, nuovo parcheggio di interscambio: 35 posti ora, presto altri 20 stalli

Genova. Da venerdì 31 maggio un nuovo parcheggio gratuito di interscambio, presso la stazione ferroviaria di Genova Voltri, con una capienza di 35 stalli per auto, di cui due per disabili e 11 posti moto. L’area di sosta per i veicoli, concessa al Comune di Genova in comodato d’uso gratuito dal Gruppo Fs Italiane, è aperta h24.

Il Gruppo a seguito del tragico evento dello scorso 14 agosto, ha messo a disposizione del Comune, in particolare con le società Fs Sistemi Urbani e RFI, complessivamente oltre 13mila metri quadri di superficie per circa 500 nuovi posti auto suddivisi nei quartieri di Voltri, Pegli, Pontedecimo, Campasso e Quinto.

“Un ulteriore parcheggio di intercambio che si aggiunge all’altra zona parcheggio recentemente inaugurata a Pegli per dotare il Ponente di una modalità di interscambio comoda e gratuita – dichiara l’assessore alla Mobilità Stefano Balleari – ringrazio Ferrovie dello Stato, in particolare Fs Sistemi Urbani e RFI, per aver concesso anche quest’area all’amministrazione civica per sopperire alle urgenze causate dalla Caduta di ponte Morandi”.

Tra 10 giorni, saranno resi disponibili alla cittadinanza, altri 20 stalli. La realizzazione di altri posteggi sarà resa possibile dopo lo smantellamento di alcuni moduli abitativi, di circa 300 mq. oggi ancora presenti sull’area, che il Gruppo FS italiane hanno donato alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia che collabora con la Protezione Civile comunale.