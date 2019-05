Voltri, 400 bambini puliscono la spiaggia insieme a Legambiente

Genova. Sarà una mattinata all’insegna dell’impegno per l’ambiente, quella di giovedì 23 maggio, per oltre 400 alunni dell’Istituto Comprensivo Voltri 1, che li vedrà impegnati nella pulizia della spiaggia di Voltri.

L’appuntamento sarà alle 8,30 in piazza Caduti Partigiani Voltresi quando insieme agli educatori di Legambiente Liguria e a 50 insegnati puliranno la spiaggia di Voltri. Sarà anche l’occasione per fare un approfondimento sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti. La mattinata si chiuderà alle 12,30 con una merenda collettiva.

“L’iniziativa fa parte del progetto Force “FaRCoSA” che Legambiente promuove insieme al Comune di Genova – spiega Alice Micchini di Legambiente Liguria – i ragazzi sono coinvolti in attività di sensibilizzazione su temi importanti quali lo spreco alimentare e in questo caso, l’educazione ambientale. È fondamentale che già nelle scuole primarie si inizi un percorso educativo incentrato su questi temi, e non c’è niente di meglio che mostrare loro i rifiuti che si trovano sulle nostre spiagge per far loro capire che l’ambiente è un bene prezioso da salvaguardare”.

Domani, mercoledì 22 maggio, nella sede genovese dell’associazione ambientalista, in via Caffa 3/5b, si terrà dalle 17,30 il terzo incontro dedicato alla formazione scientifica per la campagna “volontari per natura” incentrato sulla biodiversità.

L’obiettivo è informare, non tutti sanno che l’Italia è tra i paesi europei più ricchi di diversità biologica, con circa la metà delle specie vegetali presenti e un terzo delle specie animali note. Ma anche da noi la biodiversità sta diminuendo rapidamente come conseguenza diretta o indiretta delle attività umane.

L’incontro che è gratuito, è organizzato insieme all’Università di Genova (Distav) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Interverranno: Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria – prof. Mauro Mariotti, direttore Distav Università di Genova – dott.ssa Lucilla Carnevali, ricercatrice ISPRA/progetto Life ASAP – prof. Andrea Marsan, docente di Zoologia applicata UniGe – dott. Andrea Balduzzi, ricercatore UniGE in pensione.