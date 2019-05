Volli (Vialli), sempre volli (Vialli), fortissimamente volli (Vialli)

Genova. Lo spunto per il titolo dell’articolo l’ho colto stamattina, al bar, prendendo il caffè… Un paio di tifosi blucerchiati, appoggiati al bancone, discutevano di calcio, alquanto infervorarti, sulla possibilità di cambio proprietà della Sampdoria ed il più anziano, ad un certo punto ha fatto sfoggio di cultura, declamando la celebre frase di Vittorio Alfieri, citata nella lettera responsiva a Ranieri de’ Casalbigi: “Volli, sempre volli, fortissimamente volli” … solo che, al posto di “volli”, il tifoso ha messo “Vialli”…

E’ proprio vero, sono tanti i tifosi che si fanno cogliere dall’entusiasmo, ogni volta che i media riportano il nome di Vialli accostato al Doria… taluni – coltivando tale sogno – si emozionano, altri persino si commuovono…

La speranza, che il sogno possa concretizzarsi, è soprattutto legata, al di là delle voci, dall’assordante silenzio dell’interessato, indubbiamente un uomo vero – come definito da Enzo Tirotta – di grande spessore ed intelligenza, oltre che un grande campione, che capisce di calcio e conosce la città e i sampdoriani.

Ecco perché sono in molti – come lo storico leader della Gradinata Sud – a svegliarsi la mattina, con la speranza di poter leggere l’annuncio della convocazione di una conferenza stampa, che ufficializzi l’arrivo di Vialli…

Ma, nel frattempo, non ci resta che accontentarci delle notizie di mercato… che spaziano dalla dirigenza tecnica (Giancarlo Romairone, attuale d.s. del Chievo viene dato come possibile spalla di Carlo Osti), alla panchina blucerchiata (dove, nelle new entry, figura anche Rino Gattuso).

Tra chi, invece, potrebbe calcare domenicalmente il verde di Marassi, invece, sono stati citati, dai media, Walter Kannemann (difensore argentino, con passaporto italiano, in forza al Gremio, su cui sono puntati anche gli occhi interisti), Guilherme Arana (terzino brasiliano del Siviglia, seguito anche da Bologna, Bordeaux, Milan ed Olympique Lione), Alessandro Bastoni (virgulto dell’Inter, ex Atalanta, in prestito al Parma), Jan Hurtado (attaccante venezuelano, che gioca nel Gimnasia La Plata) e si è giunti persino a fare il nome di Daniele De Rossi… notizia durata lo spazio di un attimo, cancellata, poco dopo, dalla notizia, che il capitan futuro romanista avrebbe deciso di non indossare, in Italia, maglie diverse di quella giallorossa.