Viabilità, via Siffredi chiusa per una notte per completare demolizione rampa. I dettagli delle modifiche

Genova. Dalle ore 20 di venerdì 10 alle ore 7 di sabato 11 maggio sarà interdetto il transito veicolare e pedonale in via Siffredi nel tratto compreso tra piazza Savio e via Albareto; la momentanea modifica alla viabilità è indispensabile per completare le lavorazioni di demolizione dell’ex-rampa nord che collegava via Cornigliano al casello autostradale di Genova Aeroporto.

Per la direzione ponente il flusso veicolare proveniente da via Cornigliano sarà deviato su via Guido Rossa (direzione levante), raggiungerà la rotatoria d’Acri dove potrà effettuare l’inversione del senso di marcia per via Guido Rossa (direzione ponente) e, unendosi al flusso veicolare già presente sulla medesima strada, potrà imboccare la nuova rampa sud, raggiungere la zona dei caselli autostradali per entrare in autostrada oppure, tramite la rampa di via Vallebona, invertire il senso di marcia e ridiscendere verso l’aeroporto o Sestri Ponente.

Per la direzione levante, invece, il flusso veicolare proveniente da via Albareto sarà deviato sulla rampa in direzione dell’aeroporto e, attraverso l’itinerario formato dalla rotatoria Castruccio, via Pionieri e Aviatori d’Italia e via della Superba, potrà raggiungerà la rotatoria d’Acri da dove poter proseguire su via Guido Rossa in entrambe le direzioni. Per i veicoli provenienti dall’autostrada resta attiva l’attuale viabilità.

I mezzi di trasporto pubblico locale collettivo transiteranno, in entrambi i sensi, su via della Superba e riprenderanno il regolare percorso in via Siffredi all’altezza di via dell’Acciaio per la direzione ponente e in via Cornigliano all’altezza di via Bertolotti per la direzione levante.