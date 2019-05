Viabilità, mattinata di traffico intenso sull’asse centro-ponente. Due strade chiuse in Valpolcevera

Genova. Traffico intenso sulle principali direttrici cittadine, specialmente sull’asse che dal centro porta verso il ponente. Lo segnala la polizia municipale. Possibili rallentamenti nelle aree afferenti i cantieri di viale Brigate Bisagno, via Cadorna e piazza delle Americhe. Nella zona di Brignole sono in corso modifiche al traffico per via dei lavori sul grattacielo di Confindustria.

Traffico molto intenso anche sulla soprelevata, tra la stazione marittima e l’uscita di Sampierdarena, in via di Francia e in lungomare Canepa, dove stamani c’è stato anche il presidio a ponte Etiopia, poi spostato.

Sono sempre in atto le chiusure di via Perlasca, nel tratto tra il sottopassaggio di ponte Romero e via Campi, e di corso Perrone, nel tratto via Perini e via Borzoli. Entrambe le chiusure sono legate ai cantieri del viadotto Polcevera.