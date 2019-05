Viabilità, in Liguria stop ai cantieri in autostrada in tutti i weekend fino a fine luglio

Genova. Stop ai cantieri in autostrada in Liguria nei fine settimana a partire dal prossimo week end fino a luglio, quando è previsto un nuovo vertice per valutare misure ad hoc per il mese di agosto.

È quanto deciso oggi durante la riunione che si è svolta in Regione Liguria con l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e i rappresentanti di Autostrada dei Fiori, Salt e Autostrade per l’Italia, nell’ambito del tavolo di raccordo sui cantieri in corso o in procinto di essere insediati su tutte le tratte liguri.

Al centro dell’incontro odierno, alla luce della buona gestione condivisa delle festività legate al 25 aprile, al periodo pasquale e al 1° maggio, la necessità di fare il punto sui primi mesi estivi con l’impegno a rivedersi a metà luglio per predisporre un quadro specifico sul mese di agosto.

Nell’evidenziare che è necessario realizzare tutti gli interventi programmati per la manutenzione delle tratte, è stato concordato che, a partire dal prossimo fine settimana fino a luglio, i cantieri rimarranno aperti dal lunedì al venerdì pomeriggio, lasciando quindi libere le tratte dal venerdì pomeriggio fino alle prime ore del lunedì successivo.

Unica eccezione sarà il cantiere nei pressi della galleria Fornaci, sulla A10 Genova Ventimiglia tra Savona e Spotorno: trattandosi di un cantiere inamovibile per lavori che termineranno il 15 giugno prossimo, è previsto in questo caso l’utilizzo di una corsia alternativa a seconda dei flussi di traffico.

“Riteniamo che questo tavolo di confronto stia dando veramente dei buoni risultati – commenta l’assessore Giacomo Giampedrone – sia per l’impatto positivo in termini di riduzione dei disagi per chi viaggia in Liguria sia in termini di comunicazione preventiva dei lavori che interesseranno le tratte autostradali. Si tratta di una modalità di confronto positiva e costruttiva che proseguiremo anche in futuro”.

Per quanto riguarda la comunicazione agli utenti, Autostrade per l’Italia mette a disposizione la app per cellulari “Myway” mentre Autostrada dei Fiori consente, attraverso il sito, l’iscrizione ad un servizio gratuito di messaggistica in tempo reale per ricevere informazioni sulla viabilità.