Viabilità, cantieri e pioggia, giornata da bollino nero per il traffico genovese

Genova. Pioggia e cantieri, il mix perfetto per rendere una normale giornata di traffico in una potenziale bomba: fin dalle prime ore del mattino, infatti, si segnalano rallentamenti e traffico intenso sulle principali direttrici in direzione del centro città

La polizia locale segnala rallentamenti sulla strada Guido Rossa e lungomare Canepa per la direzione levante e sulla strada Aldo Moro per la direzione ponente.

Si temono disagi in Val Bisagno, con i cantieri in Lungobisagno Dalmazia, in zona Ponte Carrega, e la riasfaltatura tra piazzale Parenzo e lo svincolo autostradale. Il ponte Feritore, inoltre, p ancora chiuso al traffico, almeno fino al 17 maggio.

Rallentamenti anche in via Borgoratti, dove si viaggia in senso unico alternato su una solo corsia a causa dei cantieri della fibra ottica.

Si ricordano, inoltre, le chiusure di corso Perrone nel tratto compreso tra via Perini e via Borzoli per lavori relativi alla demolizione del viadotto Morandi e fino al giorno 11 maggio la chiusura di via Fillak nel tratto compreso tra via Porro e via Campi.