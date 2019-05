Via Fillak chiusa per i sensori sul ponte, solo una strada su quattro tra Valpolcevera e centro

Genova. I sensori tornano a segnalare movimento sui monconi est di ponte Morandi. Dalle 11 circa di questa mattina, per questo motivo, via Fillak è chiusa al traffico. Al momento non si sa quando sarà possibile la riapertura.

In queste ore, al cantiere est, sono in corso le operazioni propedeutiche al taglio e calo del tampone 11, quello tra le due pile strallate. Inoltre sono in fase di realizzazione i fori per il collocamento delle microcariche per l’esplosione delle pile. Possibile che il movimento dei sensori sia anche legato a queste operazioni.

Nel contempo traffico complicato per chi si muove tra la Valpolcevera e il centro visto che sono chiuse, per cantieri anche corso Perrone e via Perlasca. Aperta, al momento, la sola via 30 Giugno.