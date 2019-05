Via Cantore, tenta il furto in un supermercato, ma viene fermato da un dipendente. Arrestato dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri pomeriggio un cittadino ecuadoriano di 35 anni per il reato di rapina.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe stato sorpreso dal personale dipendente di un supermercato di Via Cantore mentre tentava di allontanarsi con merce non pagata. In particolare, per cercare di guadagnarsi la fuga, secondo i testimoni, avrebbe aggredito un commesso per poi scappare.

Il dipendente però lo ha inseguito ed è riuscito a bloccarlo fino all’arrivo della volante. I poliziotti della Questura hanno pertanto arrestato il 35enne e restituito la merce sottratta, generi alimentari, per un valore di circa 90 euro.