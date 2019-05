Genova. Ruspe e pale meccaniche in spiaggia, dopo il maltempo del weekend. Con la giornata di oggi, lunedì 6 maggio, sono iniziati i lavori di demolizione degli ormai ex Bagni Janua a Vesima, nel ponente cittadino. La struttura, già da tempo piuttosto fatiscente, aveva ricevuto il colpo di grazia durante la mareggiata record del 29 ottobre 2018 e le palizzate che reggevano il manufatto erano ormai pericolanti, costituendo un pericolo.

I lavori di demolizione, messa in sicurezza e bonifica dell’area saranno ultimati in tempo per la stagione estiva in modo da non ostacolare l’arrivo dei bagnanti e l’attività degli altri stabilimenti vicini, ovvero entro la fine di maggio.

Si punta ad aprire poi, entro giugno, con una nuova struttura, almeno in parte, ma con cabine rinnovate (anche se dimezzate nel numero: da 130 a 60) e senza ristorante e bar. I Bagni Janua fanno parte della società controllata dal Comune di Genova Bagni Marina srl ma erano affidati in gestione.