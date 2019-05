Veronica Grieco, studentessa genovese, vince il concorso nazionale per i migliori comunicatori di scienza

Genova. Veronica Grieco, studentessa all’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in Matematica (curriculum “matematica generale”) dell’Università di Genova, si è aggiudicata il primo posto alla finale nazionale di FameLab, competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatori e studenti universitari.

FameLab è un talent della scienza in cui i partecipanti hanno a loro disposizione solo tre minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona e che devono esporre con chiarezza, esattezza e carisma.

Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 paesi in tutto il mondo. In Italia, per l’edizione 2019, le pre-selezioni si sono svolte in 12 città: Ancona, Bari, Catania, Firenze, Foggia, Genova, L’Aquila, Lecce, Pavia, Perugia, Roma e Trieste. Da queste, i 20 concorrenti migliori, provenienti da università, istituti di ricerca, musei ed enti pubblici, sono stati selezionati per partecipare a una masterclass in comunicazione della scienza, che si è svolta a Perugia dal 12 al 14 aprile, e sono stati ammessi alla finale di Milano.